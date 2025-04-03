В Азербайджане закрыли еще один ресторан

В ресторане, расположенном в Сальянском районе, выявлены нарушения.

Как передает Day.Az, информацию распространило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Сообщается, что в ходе проверки ресторана Era, находящегося по адресу: улица Ю.Гасымова, 3Б и принадлежащего физическому лицу Рустаму Джаваншир оглу Агаеву, были обнаружены нарушения.

"В ходе осмотра было установлено, что санитарно-техническое и гигиеническое состояние кухонной зоны заведения неудовлетворительное. В частности, нарушена технологическая последовательность, не соблюдается температурный режим при хранении продуктов, отсутствует система вентиляции, персонал не обеспечен надлежащей спецодеждой, а также выявлены другие проблемы", - говорится в сообщении АПБА.

В связи с этим в отношении владельца ресторана был составлен административный протокол. До устранения выявленных недостатков предприятию общественного питания временно ограничено выполнение работ и оказание услуг.