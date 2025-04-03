Азербайджанские дзюдоисты отправляются в Чехию

Команда Азербайджана по дзюдо отправляется на Кубок Европы среди кадетов, который пройдет 5-6 апреля в Теплице (Чехия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав вошли 33 спортсмена: 17 юношей и 16 девушек. Они поборются в общей сложности в 16-ти весовых категориях.

В Чехию отправятся Ибрагим Талыбов, Анар Гулиев (оба 50 кг), Магомедали Хусиев, Расул Ализаде (оба 55 кг), Зейд Алескеров, Роял Гаибов (оба 60 кг), Али Гумбатов, Озган Гулиев (оба 66 кг), Магомед Агакишиев, Айхан Гасанлы, Саид Шарифов (все трое 73 кг), Амин Мехтиев, Абдулла Рахматов (оба 81 кг), Саид Гусейнов, Нураддин Алиев (оба 90 кг), Субхан Ахундов, Тунар Фарзалиев (оба +90 кг), Медина Гусейнова (40 кг), Гюльшан Гусейнова, Хадиджа Абдуллаева, Фатима Абдуллаева (все трое 44 кг), Лейла Алекперова, Нармин Агамирзаде, Конуль Эйвазлы, Наргиз Ахмедова (все 48 кг), Товсия Бабаева (52 кг), Алия Рустамова, Назакат Валиева, Гюльназ Мамедтагиева (все 57 кг), Аян Алиева (63 кг), Масума Мамедли, Рена Ахмедова (обе 70 кг) и Земфира Алиева (+70 кг).

В Кубке Европы примут участие команды из 38-ми стран.