Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана

Пресечена контрабанда 16 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).

В результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных на служебном участке погранотряда "Горадиз" Командования Пограничных войск ГПС, была пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики, задержан 1 человек.

Так, 18 марта был задержан житель города Баку Вахидов Фуад Алимадат оглу (1995 г.р.), который переправил на территорию страны 6 кг 670 гр наркотиков, а в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных 25 марта, было обнаружено на служебном участке и изъято 10 кг 600 гр марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.