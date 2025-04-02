Тяжелое ДТП в Турции,

На участке Дагылджаг автодороги Адана-Козан столкнулись легковой автомобиль, которым управлял Зейнел Гюлеч, и пассажирский микроавтобус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате аварии погибли 5 членов семьи водителя автомобиля.

8 человек в микроавтобусе получили ранения.

На место происшествия привлечены бригады скорой помощи и сотрудники полиции, проводится расследование.