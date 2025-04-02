https://news.day.az/world/1741596.html Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО На участке Дагылджаг автодороги Адана-Козан столкнулись легковой автомобиль, которым управлял Зейнел Гюлеч, и пассажирский микроавтобус. Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате аварии погибли 5 членов семьи водителя автомобиля. 8 человек в микроавтобусе получили ранения.
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
На участке Дагылджаг автодороги Адана-Козан столкнулись легковой автомобиль, которым управлял Зейнел Гюлеч, и пассажирский микроавтобус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате аварии погибли 5 членов семьи водителя автомобиля.
8 человек в микроавтобусе получили ранения.
На место происшествия привлечены бригады скорой помощи и сотрудники полиции, проводится расследование.
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