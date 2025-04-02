В Европе одобрили проект меморандума по «зеленой» энергии с Азербайджаном, Турцией и Грузией

Правительство Болгарии одобрило проект меморандума о взаимопонимании между министерствами энергетики Болгарии, Азербайджана, Грузии и Турции по сотрудничеству в передаче и торговле "зеленой" электроэнергией.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили в Совете министров страны.

Стороны меморандума договорились содействовать реализации совместных проектов в сфере "зеленой" электроэнергии, строительству необходимой инфраструктуры, активному обмену знаниями и технологиями, а также поощрять взаимовыгодные инициативы.

Министерства энергетики четырех стран будут способствовать укреплению связей между государственными и частными структурами в изучении возможностей модернизации межсистемной связи, а также в реализации совместных инвестиционных проектов по расширению мощностей по передаче и торговле электроэнергией. В проекте меморандума предусмотрены улучшение энергетической инфраструктуры и увеличение использования возобновляемых источников энергии.

Меморандум будет заключен на три года с возможностью автоматического продления на последующие трехлетние периоды, если одна из сторон не примет решение о его прекращении.