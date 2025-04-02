В популярном ресторане Баку обнаружены серьезные недостатки

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели инспекцию в ресторане "Гурд Гапысы", расположенном на улице М.Мушфига в Ясамальском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПБА, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарно-гигиенических норм и технологических требований.

В производственных помещениях отсутствовала правильная последовательность технологических процессов, были зафиксированы несоответствия в условиях хранения продуктов, а также обнаружено хранение различных видов мясных изделий в холодильных камерах без должной защиты от загрязнения.

Кроме того, в заведении не было оборудовано специальное помещение для хранения сухих ингредиентов и раздевалки для работников, а также отсутствие облицовки поверхностей, контактирующих с пищей, легко моющимися материалами.

Также выяснилось, что зона обработки мяса и приготовления блюд не оборудована системой механической вентиляции, стены в производственных помещениях имели повреждения, а на металлических полках холодильников присутствовали следы коррозии. Более того, персонал не проходил обязательный медицинский осмотр и гигиеническое обучение, а на предлагаемую к продаже мясную продукцию отсутствовали соответствующие документы.

По итогам проверки в отношении владельца ресторана был составлен административный протокол. Деятельность по приготовлению горячих блюд на открытой площадке временно приостановлена до устранения всех выявленных нарушений. Также были взяты образцы продукции для проведения лабораторных исследований. В настоящее время продолжаются разбирательства по данному делу.