Китай приступил к масштабным военным учениям у берегов Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения у острова Тайвань.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И. На них военнослужащие КНР отрабатывают получение комплексного контроля, блокировку ключевых путей и районов, а также удары по морским и наземным целям.

"Учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня являются необходимым шагом для защиты суверенитета, эти меры Пекина направлены против сепаратистских сил, а не против жителей острова", - заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

Она также подчеркнула, что Пекин никогда и никому не позволит отделить Тайвань от Китая. А маневры же являются "наказанием за безумные провокации администрации Лай Циндэ, которая намеренно подрывает мир в Тайваньском проливе".

Правительство Тайваня уже осудило учения, а президентский офис заявил, что Китай "широко известен международному сообществу как нарушитель спокойствия" и власти острова уверены в своих силах и способны защитить себя. В качестве ответного жеста Тайвань направил в район учений свои военные корабли.