https://news.day.az/officialchronicle/1741407.html Мы однозначно признаем Карабах территорией Азербайджана – Президент Германии Мы однозначно признаем Карабах территорией Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля в Баку. Новость обновляется
Мы однозначно признаем Карабах территорией Азербайджана – Президент Германии
Мы однозначно признаем Карабах территорией Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля в Баку.
Новость обновляется
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