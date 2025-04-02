Мы однозначно признаем Карабах территорией Азербайджана

Мы однозначно признаем Карабах территорией Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля в Баку.

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