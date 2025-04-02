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Мы однозначно признаем Карабах территорией Азербайджана – Президент Германии

Мы однозначно признаем Карабах территорией Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля в Баку. Новость обновляется