Тысячи тонн мусора парализовали британский город

В британском городе Бирмингем из-за забастовки мусорщиков на улицах города скопились тысячи тонн отходов, которые никто не убирает.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The Birmingham Mail (BM).

"Городской совет Бирмингема сегодня днем ​​объявил о "крупном инциденте" в городе, заявив, что забастовка мусорщиков представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды", - передает издание.

Уточняется, что объем скопившихся отходов составляет 17 тыс. т. Газета сообщает, что такое количество мусора теперь "засоряет тротуары и вызывает неприятный запах, а также кишит крысами и личинками".