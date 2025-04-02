https://news.day.az/society/1741295.html Скончался заслуженный журналист Азербайджана Валех Магеррамли Скончался заслуженный журналист Азербайджана Валех Магеррамли. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Совета печати Азербайджана. Сообщается, что он скончался сегодня в своей квартире в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Валех Магеррамли родился в 1952 году в Марнеульском районе Грузии.
Скончался заслуженный журналист Азербайджана Валех Магеррамли
Скончался заслуженный журналист Азербайджана Валех Магеррамли.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Совета печати Азербайджана.
Сообщается, что он скончался сегодня в своей квартире в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
Валех Магеррамли родился в 1952 году в Марнеульском районе Грузии. Удостоин медали "Терегги" и почетного звания "Заслуженный журналист".
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