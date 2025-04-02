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Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Германии один на один

Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером один на один, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется