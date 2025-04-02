Азербайджан впервые был представлен на "Неделе Международного театра" в Узбекистане

При организации Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане в Государственном академическом музыкальном театре имени Мукими Узбекистана впервые состоялось мероприятие под названием "Сцены дружбы", посвященное азербайджанскому национальному театру и приуроченное к Международному дню театра - 27 марта.

Как спередает Day.Az, на мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского Культурного Центра, деятели культуры и искусства Узбекистана, представители азербайджанской диаспоры, студенты, местные жители и журналисты.

Заместитель директора Государственного академического музыкального театра Узбекистана имени Мукими Хайрулла Инагамов, приветствуя гостей, отметил, что узбекские театры время от времени обращаются к классическим азербайджанским музыкальным комедиям и всегда добиваются успеха.

Спектакли по произведениям азербайджанских авторов всегда проходили с аншлагом. Х. Инагамов, отметив обширные связи с Азербайджанским государственным театром музыкальной комедии и другими азербайджанскими театрами, сказал, что два года назад они гастролировали в Баку с комедией Меджида Шамхалова "Свекровь". Их выступления прошли успешно и были встречены большим интересом и аплодисментами местной публики. Сегодняшняя концертно-выступительная программа также была реализована в сотрудничестве с Азербайджанским Культурным Центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Затем выступил директор Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли и сообщил, что 10 марта в нашей стране отмечается как "День национального театра Азербайджана". Азербайджанский театр был основан в 1873 году и за последние 152 года прошёл большой путь развития. Азербайджанский театр внес незаменимый вклад в создание и развитие театрального искусства на всем Востоке, в том числе и в Узбекистане. Зарождение театра и в Азербайджане, и в Узбекистане произошло именно в марте, и это еще раз свидетельствует о тесноте нашей дружбы и братства. Азербайджанский Культурный Центр проводит большую работу в сфере популяризации азербайджанского театра в Узбекистане. Так, недавно при Культурном Центре была создана Театральная труппа, состоящая из молодежи, актеры которой ставят пьесы азербайджанских авторов. Кроме того, Культурный Центр начал процесс перевода пьес классических и современных азербайджанских авторов на узбекский язык и представления их в театрах. А. Марифли заявил, что сотрудничество с Узбекским государственным академическим музыкальным театром имени Мукими будет способствовать дальнейшему расширению наших связей в области театра и дальнейшему развитию культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

На концерте актеры театра имени Мукими исполнили сцены из музыкальных комедий "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, "Гайнана" Меджида Шамхалова, а театральная труппа Азербайджанского Культурного Центра показала сцены из музыкальной комедии "Не та, так эта". В вышеупомянутых комедиях активное участие принял также танцевальный ансамбль "Азербайджан" Азербайджанского Культурного Центра с музыкальными композициями из этих спектаклей и танцевальными номерами.

Концерт завершился танцами и песней "Мы - дружная семья" в исполнении танцевального ансамбля и актеров.