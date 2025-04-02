https://news.day.az/world/1741289.html В Турции задержаны десятки нелегальных мигрантов В районе Дикили турецкой провинции Измир задержаны 46 нелегальных мигрантов. Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном сайте командования береговой охраны Турции. Согласно информации, береговая охрана обнаружила в водах района Дикили резиновую лодку с группой мигрантов, незаконно проникших на территорию Турции.
В Турции задержаны десятки нелегальных мигрантов
В районе Дикили турецкой провинции Измир задержаны 46 нелегальных мигрантов.
Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном сайте командования береговой охраны Турции.
Согласно информации, береговая охрана обнаружила в водах района Дикили резиновую лодку с группой мигрантов, незаконно проникших на территорию Турции.
Сотрудники сил безопасности эвакуировали мигрантов на берег и передали их в местную миграционную службу для проведения соответствующих процедур.
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