В Турции задержаны десятки нелегальных мигрантов

В районе Дикили турецкой провинции Измир задержаны 46 нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном сайте командования береговой охраны Турции.

Согласно информации, береговая охрана обнаружила в водах района Дикили резиновую лодку с группой мигрантов, незаконно проникших на территорию Турции.

Сотрудники сил безопасности эвакуировали мигрантов на берег и передали их в местную миграционную службу для проведения соответствующих процедур.