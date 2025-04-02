https://news.day.az/officialchronicle/1741410.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились Наша историческая Победа открыла путь к мирным переговорам, и считаю, что сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились
Наша историческая Победа открыла путь к мирным переговорам, и считаю, что сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Выразив уверенность, что визит Президента Германии в Азербайджан будет иметь очень позитивные результаты, глава государства подчеркнул: "Это первый официальный визит Президента Германии в Азербайджан в истории двусторонних отношений, и уверен, что его результаты еще больше сблизят наши страны".
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