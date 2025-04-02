В Баку состоялась встреча Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с Первой леди Германии Эльке Бюденбендер

2 апреля в Баку состоялась встреча Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с Первой леди Германии Эльке Бюденбендер, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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