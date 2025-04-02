"Интер" заинтересован в трансфере бразильского вингера Луиса Энрике

"Интер" активно начал подготовку к летним трансферам и недавно обратился с запросом к нападающему "Олимпик" Марсель Луису Энрике. В то время как руководство марсельцев высоко его ценит, несколько других элитных команд также заинтересованы в бразильском игроке, сообщает Day.Az.

Считают, что его цена может быть в районе 30 миллионов евро.

Обе стороны находятся в хороших отношениях и уже разработали несколько сделок вместе, такие как Валентин Карбони и Хоакин Корреа. Если форвард согласится на переход к "нерадзурри", это может быть частичный обмен.

"Интеру" придется бороться с "Баварией" и другими европейскими клубами за Луиса Энрике. Он проводит отличный сезон, поскольку забил уже 9 голов и сделал 7 ассистов за 29 матчей в домашних соревнованиях.

"Олимпик" Марсель приобрел его из "Трес-Пассос" после того, как он показал себя в "Ботафого". Однако его первые пару лет во Франции не задались. Он вернулся в Бразилию, чтобы найти свою форму. В этом сезоне он раскрыл свой потенциал после еще одного не очень удачного сезона. Роберто Де Зерби сыграл важную роль в его улучшении.