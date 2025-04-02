В Европу стали поступать рекордные объемы СПГ

В газотранспортную систему Европейского союза стали поступать рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Day.Az, об это свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), приведенные ТАСС.

По итогам первого месяца весны потоки составили около 12,7 миллиарда кубов. Это на 17 процентов выше, чем в феврале, и на 19 процентов больше, чем в марте 2024 года. Отмечается, что это абсолютный максимум за всю историю. Предыдущий экстремум фиксировали в мае 2023 года, когда речь шла о 12,2 миллиарда кубических метров.