Глобальной торговле предсказали переворот

Пошлины, которые собрался ввести президент США Дональд Трамп, будут самыми масштабными ограничениями, к которым прибегал Вашингтон за последнее столетие.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Там полагают, что Белый дом одним махом перевернет послевоенную мировую торговую систему и создаст труднопредсказуемые экономические риски. Агентство сослалось на мнение аналитиков Goldman Sachs, которые считают, что в среднем тарифы США для всех стран в 2025 году, вероятно, вырастут на 15 процентных пунктов.

Это обернется ростом базовой инфляции, ослаблением роста и повышением риска рецессии. Bloomberg Economics предсказывает, что при повышении средних тарифов на 28 процентных пунктов будет означать четырехпроцентный удар по ВВП и повышение цен почти на 2,5 процента в течение двух-трех лет.

Тем временем, с января по март американские акции уже показали худшие квартальные результаты с 2023 года. Золото достигло рекордных максимумов, а доллар ослаб.