https://news.day.az/officialchronicle/1741367.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что визит президента Германии в Азербайджан придаст новый импульс нашим двусторонним связям Уверен, что визит президента Германии в Азербайджан придаст новый импульс нашим двусторонним связям. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе 2 апреля в Баку. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что визит президента Германии в Азербайджан придаст новый импульс нашим двусторонним связям
Уверен, что визит президента Германии в Азербайджан придаст новый импульс нашим двусторонним связям.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе 2 апреля в Баку.
Новость обновляется
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