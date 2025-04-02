В Баку начал свою работу коллоквиум "Гимнастика для всех"

Сегодня в Баку под эгидой ЮНЕСКО, Международной федерации гимнастики, министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации гимнастики Азербайджана начал свою работу коллоквиум "Гимнастика для всех".

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджана по ЮНЕСКО.

Отмечено, что на мероприятии были проведены широкие обсуждения по важным темам, таким как повышение инклюзивности спорта, пропаганда здорового образа жизни и доведение гимнастики до более широкой аудитории.

"Успешное проведение Азербайджаном международных спортивных мероприятий еще раз подтверждает, что наша страна является важным партнером в этой области. Выражаем благодарность организаторам",- говорится в информации Нацкомиссии.