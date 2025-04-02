https://news.day.az/society/1741358.html В Агдаме прогремел взрыв - есть пострадавший В Агдаме прогремел взрыв, есть пострадавший. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия были привлечены медицинские работники и правоохранительные органы. Новость обновляется
В Агдаме прогремел взрыв - есть пострадавший
В Агдаме прогремел взрыв, есть пострадавший.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия были привлечены медицинские работники и правоохранительные органы.
Новость обновляется
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