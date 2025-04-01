Азербайджан экстрадировал в Узбекистан мужчину, находившегося в международном розыске

Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики был удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности гражданина Республики Узбекистан Арслана Холмурзаева, 1995 года рождения.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что А. Холмурзаев, объявленный в Узбекистане в международный розыск по обвинению в совершении мошенничества с причинением особо крупного ущерба, был задержан в Азербайджане в январе текущего года, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 г. было принято решение об экстрадиции обвиняемого. Он был передан компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.