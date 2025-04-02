Известный автобренд может покинуть рынок США

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность отказа от продажи на рынке США своих самых бюджетных моделей из-за вводимых американской администрацией ввозных пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

26 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны.