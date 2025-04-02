https://news.day.az/autonews/1741326.html Известный автобренд может покинуть рынок США Германский автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность отказа от продажи на рынке США своих самых бюджетных моделей из-за вводимых американской администрацией ввозных пошлин. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Известный автобренд может покинуть рынок США
Германский автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность отказа от продажи на рынке США своих самых бюджетных моделей из-за вводимых американской администрацией ввозных пошлин.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.
26 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны.
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