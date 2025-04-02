https://news.day.az/society/1741292.html В Бейлагане сгорел автомобиль - ФОТО В Бейлагане сгорел автомобиль марки "Mercedes". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, автомобиль марки "Mercedes E 220" с государственным номером 10-BK-415, принадлежащий жителю района Джавиду Аббасову, неожиданно начал гореть. На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы Бейлагана.
В Бейлагане сгорел автомобиль - ФОТО
В Бейлагане сгорел автомобиль марки "Mercedes".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, автомобиль марки "Mercedes E 220" с государственным номером 10-BK-415, принадлежащий жителю района Джавиду Аббасову, неожиданно начал гореть.
На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы Бейлагана. Пожарные ликвидировали огонь и предотвратили его распространение на близлежащие автомобили и здания.
По факту происшествия проводится расследование.
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