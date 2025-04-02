В Бейлагане сгорел автомобиль марки "Mercedes".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, автомобиль марки "Mercedes E 220" с государственным номером 10-BK-415, принадлежащий жителю района Джавиду Аббасову, неожиданно начал гореть.

На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы Бейлагана. Пожарные ликвидировали огонь и предотвратили его распространение на близлежащие автомобили и здания.

По факту происшествия проводится расследование.