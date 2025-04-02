Махмуд Аббас поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Государства Палестина, Председатель Исполнительного Комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан.

Желаю, чтобы Всевышний даровал Вам здоровья, счастья и успехов, а также ниспослал благословения и счастья братскому народу Азербайджана и всем народам.

Поздравляю с праздником Рамазан!", - говорится в письме.