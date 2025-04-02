Азербайджанские дзюдоисты отправляются в Хорватию

Команда Азербайджана по дзюдо отправляется на Кубок Европы, который состоится 5-6 апреля в Дубровнике (Хорватия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявку вошел 21 спортсмен. В мужском зачете выступят Мурад Мурадлы, Эльбрус Заманов (оба 60 кг), Кямран Сулейманов, Эльтадж Юсифли, Бахрам Гурбанлы, Гасым Велизаде (все 66 кг), Ибрагим Алиев, Айдын Рзаев (оба 73 кг), Керим Аллахвердиев (81 кг), Вугар Талыбов, Мурад Фатиев, Мамедрза Гаджизаде, Ибрагим Агакишиев (все 90 кг).

В женском турнире поборются Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Судаба Агаева, Гюнель Гасанлы, Айтадж Гардашханлы (все 70 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

В Кубке Европы примут участие дзюдоисты из 41-й страны.