https://news.day.az/politics/1741563.html Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил «Баку Белый город» - ФОТО 2 апреля Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер посетил «Баку Белый город».
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил «Баку Белый город» - ФОТО
2 апреля Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер посетил "Баку Белый город".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре