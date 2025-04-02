Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил «Баку Белый город»

2 апреля Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер посетил "Баку Белый город".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.