https://news.day.az/officialchronicle/1741458.html От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера 2 апреля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера
2 апреля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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