От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера

2 апреля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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