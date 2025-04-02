Премьер-министр Индии поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

По случаю священного праздника Рамазан передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания.

В благословенный месяц Рамазан 200 миллионов индийских мусульман, присоединившись к своим братьям и сестрам, держали пост и молились.

Рамазан - праздник миросозерцания, благодарности и единения.

Этот праздник воплощает ценности сострадания, щедрости и солидарности, которые объединяют нас как членов мирового сообщества.

По случаю этого знаменательного праздника мы желаем здоровья, счастья, мира и согласия всем народам мира. Да укрепятся дружеские отношения между нашими странами!

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.