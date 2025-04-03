TikTok хотят купить

Американский технологический гигант Amazon сделал предложение о покупке социальной сети TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times.

По ее сведениям, речь идет о полном выкупе американских активов TikTok. Письмо с готовностью Amazon приобрести соцсеть было направлено вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли Говарду Латнику.

Вовлеченные в переговоры стороны, пишет издание, не воспринимают данное предложение всерьез, вместе с тем Amazon является самой крупной компанией, выразившей желание приобрести TikTok.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы блокировать социальную сеть TikTok, и выразил уверенность, что сделка о продаже платформы будет заключена.

Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США как минимум на 75 дней (до 5 апреля). Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. Трамп ранее говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах в ноябре 2024 года. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.

46-й президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, вынуждающий китайскую корпорацию ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории США до 19 января этого года. По данным телекомпании CNBC, администрация США подбирает потенциальных претендентов на покупку 50% акций TikTok.