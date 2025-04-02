Стало известно о планах Вучича по назначению премьера Сербии

Президент республики Сербия Александр Вучич может попытаться снизить напряженность в стране, назначив главой правительства выходца из США.

Как передает Day.Az, об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, сообщает "Лента.ру".

"Сейчас Вучич должен проложить курс на выход Сербии из кризиса. Он хочет сделать премьером условно проамериканского политика, рассчитывая, что это поможет", - сказал Денисов.

Отмечается, что одним из кандидатов на пост премьер-министра является президент американской компании East Point Metals Ltd Деско Никитович. Однако Денисов считает, что премьер-министр из США сможет уменьшить напряжение в обществе только временно.