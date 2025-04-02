https://news.day.az/society/1741392.html Названо число платежных карт, находящихся в обороте в Азербайджане По состоянию на конец февраля 2025 года в Азербайджане общее количество платежных карт в обращении увеличилось на 273 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, составив 20 млн 239 тыс. Об этом сообщает Day.Az, со ссылкой на Центральный банк Азербайджана. В сравнении с тем же периодом прошлого года число карт возросло на 16,7%.
Названо число платежных карт, находящихся в обороте в Азербайджане
По состоянию на конец февраля 2025 года в Азербайджане общее количество платежных карт в обращении увеличилось на 273 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, составив 20 млн 239 тыс.
Об этом сообщает Day.Az, со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
В сравнении с тем же периодом прошлого года число карт возросло на 16,7%.
При этом количество дебетовых карт увеличилось на 19,2%, а количество кредитных карт - на 0,1%.
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