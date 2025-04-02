Названо число платежных карт, находящихся в обороте в Азербайджане

По состоянию на конец февраля 2025 года в Азербайджане общее количество платежных карт в обращении увеличилось на 273 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, составив 20 млн 239 тыс.

Об этом сообщает Day.Az, со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В сравнении с тем же периодом прошлого года число карт возросло на 16,7%.

При этом количество дебетовых карт увеличилось на 19,2%, а количество кредитных карт - на 0,1%.