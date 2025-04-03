В Windows появилась полезная функция

В актуальной версии Windows 11 заработала функция, позволяющая устанавливать обновления без перезагрузки компьютера. Об этом сообщает портал Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инструмент Windows Hotpatch стал доступен в свежих сборках Windows 11 Enterprise 24H2. Ранее она была доступна лишь на серверных версиях операционных систем Microsoft.

Нововведение доступно пользователям версий Enterprise E3, E5, F3, а также Windows 365 Enterprise и образовательных Windows 11 Education A3, A5. В "обычные" Windows 11 Home и Professional Windows Hotpatch пока не внедряли.

Для работы инструмента требуется устройство на базе процессоров Intel или AMD. Поддержка компьютеров с ARM-процессорами пока находится на стадии тестирования и станет доступна позднее.

Использование Windows Hotpatch дает возможность корпоративным клиентам устанавливать обновления, снижая частоту перезагрузок до одного раза в квартал, что значительно упрощает работу. Эта функция могла бы быть полезна и для обычных пользователей Windows, однако пока нет информации о сроках и планах ее внедрения.