https://news.day.az/society/1741434.html В Шуше пройдет ярмарка труда Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в очередной раз проведет в городе Шуша ярмарку труда. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
В Шуше пройдет ярмарка труда
Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в очередной раз проведет в городе Шуша ярмарку труда.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Отмечается, что ярмарка состоится 4 апреля в 10:00 в административном здании Центра государственных услуг в Шуше (город Шуша, улица Зафар, 3).
"На мероприятии будут представлены вакансии по таким должностям, как руководитель группы безопасности, садовник, комендант, электрик и другие. Также будет проводиться регистрация кандидатов, соответствующих этим вакансиям", - подчеркивается в информации.
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