В Шуше пройдет ярмарка труда

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в очередной раз проведет в городе Шуша ярмарку труда.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что ярмарка состоится 4 апреля в 10:00 в административном здании Центра государственных услуг в Шуше (город Шуша, улица Зафар, 3).

"На мероприятии будут представлены вакансии по таким должностям, как руководитель группы безопасности, садовник, комендант, электрик и другие. Также будет проводиться регистрация кандидатов, соответствующих этим вакансиям", - подчеркивается в информации.