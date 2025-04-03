Житель Баку оказался жертвой кредитных аферистов

Житель Баку Раман Байрамов оказался жертвой мошенников, оформивших на его имя кредит более чем на 18 тысяч манатов, передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər".

Как рассказал сам пострадавший, он обсуждал с коллегой возможность получения кредита. Тот предложил помощь, сославшись на знакомого, способного содействовать в решении вопроса, и организовал встречу. Однако после этого Байрамов столкнулся с мошенничеством.

Обнаружив факт незаконного оформления кредита, мужчина обратился в полицию. В Министерстве внутренних дел Азербайджана сообщили, что соответствующее территориальное подразделение провело проверку по его заявлению. Байрамова проинформировали о результатах разбирательства и порекомендовали обратиться в суд для дальнейшего рассмотрения дела.

Подробнее - в видеосюжете: