Премьер-министр Афганистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан Аль-Хадж Мулла Мохаммад Хасан Ахунд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
От имени Исламского Эмирата Афганистан и мусульманского народа страны передаю Вашему превосходительству и славному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Желаю народу Азербайджана всегда отмечать этот благословенный праздник в атмосфере добра, безопасности и благополучия.
Происходящие в последнее время процессы развития, направленные на укрепление и расширение двусторонних отношений между Афганистаном и Азербайджаном, заслуживают одобрения. Желаю дальнейшего углубления под руководством Вашего превосходительства политических, экономических и культурных связей между двумя дружественными и братскими странами.
Уверен, что расширение отношений между нашими странами в различных областях пойдет на пользу обеим сторонам, Исламский Эмират Афганистан приложит все возможные усилия в этом направлении", - говорится в письме.
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