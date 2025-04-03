В Азербайджане увеличился экспорт основных ненефтяных товаров

В январе-феврале 2025 года было экспортировано основных ненефтяных продуктов азербайджанского происхождения на сумму 441,3 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 34 миллиона долларов США, или 8,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в первые два месяца прошлого года этот показатель составил 407,3 тысячи долларов США.

В этот период из Азербайджана в основном экспортировались электроэнергия (на 296,2 миллиона долларов США), фрукты и овощи (на 100 миллионов долларов США), азотные удобрения (на 122,4 миллиона долларов США).

Отметим, что экспорт основных ненефтяных продуктов азербайджанского происхождения составил 24,61 процента от общего объема экспорта.