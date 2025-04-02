https://news.day.az/officialchronicle/1741486.html Президент Ильхам Алиев принял заведующего отделом международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая - ФОТО 2 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заведующего отделом международных связей Лю Цзяньчао.
Президент Ильхам Алиев принял заведующего отделом международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая - ФОТО
2 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заведующего отделом международных связей Лю Цзяньчао.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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