Президент Ильхам Алиев принял заведующего отделом международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая

2 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, заведующего отделом международных связей Лю Цзяньчао.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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