https://news.day.az/society/1741649.html В одном из районов Азербайджана будет построена новая школа В поселке Гывраг Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики будет построена новая школа. Как сообщает Day.Az, полная средняя школа рассчитана на 500 ученических мест. В связи с этим министерство образования Нахчыванской АР начало соответствующую работу.
В одном из районов Азербайджана будет построена новая школа
В поселке Гывраг Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики будет построена новая школа.
Как сообщает Day.Az, полная средняя школа рассчитана на 500 ученических мест.
В связи с этим министерство образования Нахчыванской АР начало соответствующую работу.
Министерство поручило разработку проектно-сметной документации здания школы ООО "Hinal Proje" и заключило с ним договор.
Согласно договору, компании выплачено 56 050 манатов.
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