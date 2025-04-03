https://news.day.az/society/1741649.html

В одном из районов Азербайджана будет построена новая школа

В поселке Гывраг Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики будет построена новая школа. Как сообщает Day.Az, полная средняя школа рассчитана на 500 ученических мест. В связи с этим министерство образования Нахчыванской АР начало соответствующую работу.