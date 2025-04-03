В одном из районов Азербайджана будет построена новая школа

В поселке Гывраг Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики будет построена новая школа.

Как сообщает Day.Az, полная средняя школа рассчитана на 500 ученических мест.

В связи с этим министерство образования Нахчыванской АР начало соответствующую работу.

Министерство поручило разработку проектно-сметной документации здания школы ООО "Hinal Proje" и заключило с ним договор.

Согласно договору, компании выплачено 56 050 манатов.