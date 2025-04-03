https://news.day.az/world/1741773.html Эта европейская страна выйдет из Международного уголовного суда Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает агентство MTI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Соответствующее решение приняло венгерское правительство.
Эта европейская страна выйдет из Международного уголовного суда
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает агентство MTI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Соответствующее решение приняло венгерское правительство. По словам Гуйяша, процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией Венгрии и международно-правовыми рамками будет инициирована кабмином 3 апреля.
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