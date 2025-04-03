Эта европейская страна выйдет из Международного уголовного суда

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает агентство MTI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее решение приняло венгерское правительство. По словам Гуйяша, процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией Венгрии и международно-правовыми рамками будет инициирована кабмином 3 апреля.