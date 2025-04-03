https://news.day.az/society/1741691.html В Агдере найдены фрагменты скелета, предположительно принадлежащие человеку В Агдеринском районе обнаружены фрагменты скелета, предположительно принадлежащие человеку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, останки были обнаружены в районе села Баш Гюней. По данному факту в районной прокуратуре начато расследование.
В Агдере найдены фрагменты скелета, предположительно принадлежащие человеку
В Агдеринском районе обнаружены фрагменты скелета, предположительно принадлежащие человеку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, останки были обнаружены в районе села Баш Гюней.
По данному факту в районной прокуратуре начато расследование.
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