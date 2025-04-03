В Агдере найдены фрагменты скелета, предположительно принадлежащие человеку

В Агдеринском районе обнаружены фрагменты скелета, предположительно принадлежащие человеку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, останки были обнаружены в районе села Баш Гюней.

По данному факту в районной прокуратуре начато расследование.