https://news.day.az/economy/1741599.html Euronews рассказал об инвестиционных проектах, реализуемых в Азербайджане - ВИДЕО Euronews подготовил видеорепортаж об инвестиционных проектах, реализуемых в Азербайджане, и развитии ненефтяного сектора страны. Как сообщает Day.Az, в репортаже уделено внимание различным проектам, реализуемым совместно с партнерами ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", подведомственным министерству экономики.
Euronews рассказал об инвестиционных проектах, реализуемых в Азербайджане - ВИДЕО
Euronews подготовил видеорепортаж об инвестиционных проектах, реализуемых в Азербайджане, и развитии ненефтяного сектора страны.
Как сообщает Day.Az, в репортаже уделено внимание различным проектам, реализуемым совместно с партнерами ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", подведомственным министерству экономики. Отмечено, что предприятия, созданные в области "зеленой" энергетики, фармацевтики, пищевой и других отраслях, локализуют производство, а также ускоряют трансфер технологий в стране.
Более подробно по ссылке: https://www.euronews.com/business/2025/03/20/how-azerbaijan-investment-company-balances-growth-innovation-foreign-investment
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре