Эмомали Рахмон оценил роль ЕС в мире

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с руководителями Европейского союза (ЕС) Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой, назвав объединение одним из важнейших партнеров на международной арене.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы главы республики.

"Европейский союз мы считаем одним из важных партнеров на международной арене", - заявил Рахмон. Сообщается, что стороны обсудили сотрудничество Таджикистана и ЕС.

Рахмон во время встречи с фон дер Ляйен отметил, что Душанбе желает привлечь больше европейских инвестиций и новых технологий в экономику Таджикистана.