https://news.day.az/world/1741885.html Эмомали Рахмон оценил роль ЕС в мире Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с руководителями Европейского союза (ЕС) Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой, назвав объединение одним из важнейших партнеров на международной арене. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы главы республики.
Эмомали Рахмон оценил роль ЕС в мире
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с руководителями Европейского союза (ЕС) Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой, назвав объединение одним из важнейших партнеров на международной арене.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы главы республики.
"Европейский союз мы считаем одним из важных партнеров на международной арене", - заявил Рахмон. Сообщается, что стороны обсудили сотрудничество Таджикистана и ЕС.
Рахмон во время встречи с фон дер Ляйен отметил, что Душанбе желает привлечь больше европейских инвестиций и новых технологий в экономику Таджикистана.
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