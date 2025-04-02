Азербайджан значительно увеличил доходы от экспорта золота

В январе-феврале 2025 года Азербайджан экспортировал золото на 40,2 млн. долларов США, что в 5,9 раз больше в годовом сравнении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на экспортный обзор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что за тот же период 2024 года Азербайджан экспортировал золото на 6,8 млн. долларов.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан экспортировал золото на 211,8 млн. долларов США, что на 74,3% больше в годовом сравнении.