В Сумгайыте машина протаранила магазин

В Сумгайыте автомобиль въехал в магазин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария случилась в 29-м квартале города, где столкнулись автомобили марок Ravon Nexia и Volkswagen Passat.

Из-за удара одна из машин потеряла управление и врезалась в магазин, расположенный на обочине.

В результате аварии транспортные средства и магазин получили значительные повреждения.