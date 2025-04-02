https://news.day.az/society/1741553.html В Сумгайыте машина протаранила магазин - ФОТО В Сумгайыте автомобиль въехал в магазин. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария случилась в 29-м квартале города, где столкнулись автомобили Ravon Nexia и Volkswagen Passat. Из-за удара одна из машин потеряла управление и врезалась в магазин, расположенный на обочине.
В Сумгайыте машина протаранила магазин - ФОТО
В Сумгайыте автомобиль въехал в магазин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария случилась в 29-м квартале города, где столкнулись автомобили марок Ravon Nexia и Volkswagen Passat.
Из-за удара одна из машин потеряла управление и врезалась в магазин, расположенный на обочине.
В результате аварии транспортные средства и магазин получили значительные повреждения.
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