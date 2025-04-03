Новые правила расчета алиментов в Азербайджане

Верховный суд Азербайджана утвердил новые правила, согласно которым алименты теперь будут назначаться в виде фиксированной денежной суммы, что представляет собой преимущество для получателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, член Коллегии адвокатов Халид Абдуллаев отметил, что новая система исключает необходимость подачи исков для пересмотра алиментов каждый год.

Юрист уточнил, что изменения касаются плательщиков, которые не имеют постоянного источника дохода.

Напомним, что согласно законодательству, с 2025 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит не менее 400 манатов, а минимальный размер алиментов - 246 манатов.

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