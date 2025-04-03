Президент Египта поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Для меня большая честь передать Вам и Вашему дорогому народу самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан, отмечаемого мусульманами всего мира. Прошу Всевышнего Аллаха принять наш пост, молитвы и добрые дела и благословить нас в наших усилиях ради более светлого и безопасного будущего исламской уммы.
Уважаемый господин Президент, по случаю этого благословенного праздника желаю Вам крепкого здоровья и счастья, устойчивого развития наших дружественных стран.
С праздником!
С глубоким уважением и почтением", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре