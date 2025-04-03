Президент Египта поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Для меня большая честь передать Вам и Вашему дорогому народу самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан, отмечаемого мусульманами всего мира. Прошу Всевышнего Аллаха принять наш пост, молитвы и добрые дела и благословить нас в наших усилиях ради более светлого и безопасного будущего исламской уммы.

Уважаемый господин Президент, по случаю этого благословенного праздника желаю Вам крепкого здоровья и счастья, устойчивого развития наших дружественных стран.

С праздником!

С глубоким уважением и почтением", - говорится в письме.