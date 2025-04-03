Первая леди Кыргызстана поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова поздравила Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву с праздником Новруз.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемая госпожа Мехрибан Арифовна,
Сердечно поздравляю Вас с праздником Новруз, который знаменует обновление природы.
Праздник Новруз, изначально символизирующий единство, согласие и взаимопонимание, отмечается как начало нового года с чистыми помыслами и благородными мечтами.
Пусть праздник Новруз станет началом новых возможностей, наполненных яркими моментами и теплыми встречами.
Желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, а народу братской Азербайджанской Республики - благополучия и процветания".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре