Замминистра энергетики Северной Македонии посетит Азербайджан

Заместитель министра энергетики, горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых Северной Македонии Мирослав Лабудовик посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend дипломатический источник.

"Он примет участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку 4 апреля", - сказал источник.

Отметим, что Баку примет 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 4 апреля этого года.

Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.

ЮГК включает три основные трубопроводные системы: Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Начальная пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.