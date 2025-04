Трампу пытаются продать сказку про "Святого Рубика"

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Трампу пытаются преподнести "святость" Рубена Варданяна.

Day.Az представляет публикацию:

Давненько ничего не было слышно от семьи Рубена Варданяна - и теперь понятно, почему. Семейка готовила новое театрализованное представление, на этот раз в жанре сказки про христианского мученика Св. Рубика.

Сын Варданяна Давид дал очередное интервью какому-то французскому журналу, в котором и презентовал новое произведение.

Варданян-младший обрисовал образ своего папаши как страдальца, истинного христианина, которого удерживают ну вот чуть ли не азербайджанские исламисты.

И дальше выдал прекрасное: Святого Рубена ОБЯЗАН спасти ... Дональд Трамп! По словам Варданяна-младшего, Трамп просто обязан это сделать, потому что он тоже христианин, и армяне христиане, и вообще мол Трамп Иран не любит.

Ну не идиот? Идиот.

Ну да, а как иначе? Разве не про это говорил Иисус в Нагорной проповеди? "Блаженны укрывающие деньги в офшорах, ибо они унаследуют Царство Небесное! Блаженны грабители оккупированных территорий, ибо их спасет сам Дональд Трамп!"

Еще более непонятно, на что они рассчитывают. На реакцию Трампа? Серьезно? Вот бросит он сейчас вопрос Украины, Иран, Китай, пошлины свои - и займется исключительно Рубиком, ага.

Make America Great Again - But Ruben First?